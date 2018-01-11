"Ямал" поставили в док Севморзавода для оценки повреждений от столкновения с сухогрузом

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Большой десантный корабль "Ямал" в четверг поставлен в док Севморзавода в Севастополе для оценки повреждений от столкновения с сухогрузом "Орка-2" в Эгейском море, сообщили ТАСС в пресс-службе завода.

"Корабль ["Ямал"] поставлен в заводской док. Специалистами флота определяется необходимый объем работ, который нужно выполнить. Сколько продлится обследование, сейчас сложно сказать", - отметил сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что 30 декабря в Эгейском море при прохождении пролива Карпатос сухогруз "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне столкнулся с большим десантным кораблем Черноморского флота "Ямал", который следовал в Севастополь из Средиземного моря. В результате происшествия никто не пострадал. Корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения. Сухогруз следовал из Египта в Турцию.

Отмечалось, что сухогруз шел параллельным курсом и совершал обгон "Ямала". Не убедившись в завершении обгона, капитан сухогруза резко изменил курс, из-за чего и произошло столкновение.

Было составлено нотариально заверенное заявление о морском протесте. В документе приведены все обстоятельства инцидента, а также заявлено возмещение ущерба за счет виновного.