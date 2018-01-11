СК завел дело по факту самоубийства солдата-срочника в Перми

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего в Перми. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК РФ.

"В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому гарнизону по факту гибели рядового, проходившего военную службу по призыву в войсковой части №88503, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства")", - сообщили в ГВСУ.

5 января в казарме батальона аэродромно-технического обеспечения войсковой части было обнаружено тело военнослужащего.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, расследование взято на особый контроль в ГВСУ.