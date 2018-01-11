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Против экс-главы Марий Эл возбуждено дело за незаконное хранение боеприпасов

Происшествия
11 января, 14:39 дата обновления: 11 января, 14:55 UTC+3

Леонид Маркелов содержится под стражей по обвинению в получении взятки

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Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов

Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Следственный комитет России (СК РФ) возбудил дело по факту незаконного хранения боеприпасов в отношении бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, содержащегося под стражей по обвинению в получении взятки. Об этом в четверг на заседании Басманного суда Москвы сообщил представитель следствия.

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"В отношении Маркелова возбуждено новое дело по факту незаконного хранения боеприпасов", - сообщил следователь.

Он уточнил, что дело на данный момент находится в прокуратуре для определения подсудности. Согласно материалам, при обыске у Маркелова были найдены патроны для стрелкового оружия.

По данным СК РФ, Маркелов через свою сообщницу получил от владельца птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша (заочно арестован и объявлен в международный розыск) в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

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