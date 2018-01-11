Руководителей рязанского кардиодиспансера уволили из-за видео с новогодним застольем

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Минздрав Рязанской области уволил замглавврача и заведующую диспансерно-консультативным отделением Областного клинического кардиодиспансера, после того как СМИ обнародовали видеозапись новогоднего застолья в середине рабочего дня в кабинете завотделением. По результатам проверки видеозаписи установлен факт нарушения трудовой дисциплины, сообщает в четверг пресс-служба регионального министерства.

"В связи с публикацией в ряде СМИ видеоролика с участием сотрудников Областного клинического кардиологического диспансера Министерством здравоохранения Рязанской области проведена проверка, по итогам которой установлен факт нарушения трудовой дисциплины в ходе исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам проверки главный врач кардиодиспансера получил выговор.