В Волгоградской области выявлен новый очаг африканской чумы свиней

ВОЛГОГРАД, 11 января. /ТАСС/. Россельхознадзор выявил второй с начала года очаг африканской чумы свиней (АЧС) в Волгоградской области, на этот раз от инфекции умерли два диких кабана, сообщили в четверг в территориальном управлении ведомства.

"10 января лабораторно подтвержден положительный диагноз особо опасного инфекционного заболевания - АЧС - в пробах патологического материала, отобранного от останков двух павших диких кабанов в охотзаказнике "Лещевский", который находится на территории Среднеахтубинского, Ленинского и Светлоярского районов Волгоградской области", - сообщается на сайте ведомства.

В Россельхознадзоре добавили, что в настоящее время на территории этих трех районов проводятся карантинные мероприятия.

Накануне ведомство сообщило о первом случае АЧС, зарегистрированном в области с начала года, очаг находится в Суровикинском районе - диагноз АЧС был лабораторно подтвержден у павшей свиньи в личном подсобном хозяйстве. Там также проводятся карантинные мероприятия.

В 2016 году в области было зарегистрировано восемь очагов АЧС, в 2017 году - более 20 очагов. Специалисты комитета ветеринарии администрации Волгоградской области ранее заявляли, что в большинстве случаев инфекция заносится в регион из соседней Саратовской области. В середине декабря Россельхознадзор заявил, что власти Волгоградской области неэффективно борются с распространением АЧС на территории региона, в конце 2017 года с поста первого замгубернатора уволился Александр Беляев, курировавший в регионе сельское хозяйство, в адрес которого Россельхознадзор выдвигал претензии.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и в почве. Для человека заболевание опасности не представляет. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году.