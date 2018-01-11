В Подмосковье задержан подозреваемый в тройном убийстве

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Подозреваемый в тройном убийстве, совершенном из корыстных побуждений, задержан в Московской области. Об этом сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Подмосковью.

В квартире в Егорьевске накануне были обнаружены тела 67-летней женщины и ее 64-летнего мужа с множеством колото-резаных ран, позже их 42-летний сын был найден убитым у себя дома. По предварительной версии следствия, отметили в ГСУ, всех их убил 38-летний мужчина, "имевший умысел на кражу денежных средств, вырученных от продажи квартиры, принадлежащей родителям его 42-летнего знакомого".

В ходе оперативно-следственных действий подозреваемый задержан, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать о его аресте.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.