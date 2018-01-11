Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.01:
$ 57
€ 68.06
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье задержан подозреваемый в тройном убийстве

Происшествия
11 января, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

Накануне в Егорьевске были найдены тела мужчины и его пожилых родителей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Подозреваемый в тройном убийстве, совершенном из корыстных побуждений, задержан в Московской области. Об этом сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Подмосковью.

В квартире в Егорьевске накануне были обнаружены тела 67-летней женщины и ее 64-летнего мужа с множеством колото-резаных ран, позже их 42-летний сын был найден убитым у себя дома. По предварительной версии следствия, отметили в ГСУ, всех их убил 38-летний мужчина, "имевший умысел на кражу денежных средств, вырученных от продажи квартиры, принадлежащей родителям его 42-летнего знакомого".

В ходе оперативно-следственных действий подозреваемый задержан, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать о его аресте.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Против экс-главы Марий Эл возбуждено дело за незаконное хранение боеприпасов
2
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
3
Слуцкий: Россия не будет подавать заявку на участие в ПАСЕ в 2018 году
4
Руководителей рязанского кардиодиспансера уволили из-за видео с новогодним застольем
5
Россия не будет направлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ
6
СК РФ не нашел подтверждений версии взрыва на борту Ту-154
7
Неотразимый удар секретной "Булавы"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама