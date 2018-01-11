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Из-за подъема воды в Волге в Рыбинске подтопило набережную

Происшествия
11 января, 15:23 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 11, января. /ТАСС

Причинами паводка стали недавняя оттепель и большой объем грунтовых вод

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Вышедшая из берегов Волга подтопила нижний ярус Волжской набережной в городе Рыбинске Ярославской области, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"Набережная реки Волги в районе от улицы Стоялой до Фроловского переулка в зоне подтопления. Несезонный подъем уровня воды связан с переходом работы Рыбинской ГЭС на полную мощность. В настоящее время вода покрывает нижний ярус Волжской набережной", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС мэр Рыбинска Денис Добряков, уровень воды пока не снижается. По его словам, причинами паводка стали недавняя оттепель, большой объем грунтовых вод и снежная зима в 2017 году.

"Мы уже проходили паводок в весенний период. Особого ущерба нет, так как недавно по федеральной программе был укреплен участок набережной, нас это здорово спасло", - сказал Добряков.

По данным городской администрации, ситуация с паводком находится под контролем, угрозы подтопления домов жилой и офисной застройки нет.

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