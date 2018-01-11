Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.01:
$ 57
€ 68.06
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Калифорнии признали, что значительно преувеличили число пропавших после оползней

Происшествия
11 января, 21:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, января. /ТАСС

Ранее сообщалось о 48 пропавших без вести людях

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Власти округа Санта-Барбара на юге Калифорнии признали, что после наводнений и оползней считаются пропавшими не 48 человек, как сообщалось ранее, а восемь. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press.

Ранее в этот же день представитель округа Санта-Барбара Эмбер Андерсон сообщила, что сотрудники спасательных служб после стихийных бедствий в южной части штата разыскивают 48 человек. Как выяснилось, имела место ошибка при подсчетах. В среду пропавшими без вести числились 24 человека, большинство из них в итоге были найдены живыми.

По последним данным, из-за наводнений и оползней 17 человек погибли, 28 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

По уточненным оценкам властей, уничтожены были около 60 домов, повреждены - почти 450. С понедельника в южной Калифорнии идут ливни, в нескольких районах штата была объявлена эвакуация жителей. Некоторые из них отказались покидать свои дома.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: РФ готова передать Украине десятки военных кораблей и самолетов
2
В "Дрофе" опровергли наличие в учебнике по истории России спорных данных о "майдане"
3
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
4
ВМС Украины: вопрос о передаче Киеву военной техники из Крыма требует изучения
5
В Генштабе рассказали о беспилотниках, атаковавших объекты РФ в Сирии
6
Неотразимый удар секретной "Булавы"
7
Что ждет российскую армию в 2018 году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама