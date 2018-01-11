Власти Калифорнии признали, что значительно преувеличили число пропавших после оползней

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Власти округа Санта-Барбара на юге Калифорнии признали, что после наводнений и оползней считаются пропавшими не 48 человек, как сообщалось ранее, а восемь. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press.

Ранее в этот же день представитель округа Санта-Барбара Эмбер Андерсон сообщила, что сотрудники спасательных служб после стихийных бедствий в южной части штата разыскивают 48 человек. Как выяснилось, имела место ошибка при подсчетах. В среду пропавшими без вести числились 24 человека, большинство из них в итоге были найдены живыми.

По последним данным, из-за наводнений и оползней 17 человек погибли, 28 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

По уточненным оценкам властей, уничтожены были около 60 домов, повреждены - почти 450. С понедельника в южной Калифорнии идут ливни, в нескольких районах штата была объявлена эвакуация жителей. Некоторые из них отказались покидать свои дома.