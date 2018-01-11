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Водитель в Новосибирске погиб в ДТП из-за упавшего от порыва ветра фрагмента крыши

Происшествия
11 января, 21:27 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 11, января. /ТАСС

Сотрудники ГИБДД в целях обеспечения безопасности перекрыли участок дороги, где упала часть кровли

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НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля погиб в Новосибирске вечером в четверг в результате аварии, вызванной падением на машину фрагмента кровли, сорванного штормовым ветром. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД России, ЧП произошло на улице Фабричной возле Димитровского моста, движение на этом участке дороги перекрыто.

"В настоящее время сотрудники ГИБДД в целях обеспечения безопасности перекрыли участок дороги, где часть кровли упала на проезжающий автомобиль Toyota Fielder", - сказал собеседник агентства.

Сильный порывистый ветер стал причиной временного отключения света более чем в 400 домах в Дзержинском и Кировском районах Новосибирска. В настоящее время электроснабжение почти полностью восстановлено.

Очевидцы в социальных сетях сообщают о сорванных рекламных конструкциях и вывесках. В центре левобережной части Новосибирска на площади Карла Маркса порывом ветра сильно накренило высокую новогоднюю елку.

Штормовое предупреждение в связи с сильным ветром до 25 метров в секунду, метелями и снежными заносами было объявлено в Новосибирской области на 11-12 января. В связи с этим, по данным пресс-службы Федерального управления автомобильных дорог "Сибирь", с 21:30 11 января до 05:00 12 января по местному времени (17:30 - 01:00 мск) закрыты для движения пассажирских автобусов и большегрузов федеральные автомобильные дороги Р-255 (Сибирь), Р-256 (Чуйский тракт) в границах Новосибирской области, а также Северный обход Новосибирска.

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