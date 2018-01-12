Суд решит вопрос об условно-досрочном освобождении лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы рассмотрит в пятницу ходатайство об условно-досрочном освобождении лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, осужденного на два года колонии за незаконный доступ к компьютерной информации. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Заседание назначено на 09:20 мск, оно будет проходить в открытом режиме.

Лидер группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев, а также Александр Филинов и Константин Тепляков были арестованы в ноябре 2016 года, им было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору"). Лидер группы свою вину признал и дал показания на соучастников, в связи с чем уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке, в закрытом от слушателей и СМИ режиме в связи с присвоением материалам грифа "секретно".

Мосгорсуд 6 июля прошлого года приговорил Аникеева к двум годам колонии. В окончательном обвинении фигурировали шесть эпизодов неправомерного доступа к компьютерной информации, в том числе взлом почты пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой, заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимура Прокопенко, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента РФ Андрея Белоусова и сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова.

6 сентября Мосгорсуд приговорил двух других участников хакерской группы, Теплякова и Филинова, к трем годам колонии каждого.