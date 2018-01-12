На северо-востоке Москвы совершено разбойное нападение, похищено 2 млн рублей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Неизвестные напали на двух мужчин и похитили у них 2 млн рублей на улице на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На северо-востоке Москвы, по предварительным данным, группа неизвестных совершила нападение на мужчин, похитила крупную сумму денег и скрылась", - сказал собеседник агентства. По его словам, речь идет о сумме в 2 млн рублей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили ТАСС факт происшествия. "В 23:06 мск на службу "02" поступило сообщение о том, что несколько неизвестных мужчин, угрожая предметами, внешне схожими с оружием, двум гражданам, похитили у них сумку с деньгами, после чего скрылись с места происшествия на иномарке. По предварительным данным, инцидент произошел на улице Молодцова около дома № 4", - сообщили в ведомстве.

На месте нападения работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется розыск преступников.