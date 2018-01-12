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Французской полиции удалось найти все похищенные из гостиницы "Ритц" драгоценности

Происшествия
12 января, 1:19 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 12, января. /ТАСС

По разным данным, стоимость украденного может достигать до €4,5 млн

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© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Уголовному розыску Парижа удалось обнаружить все ювелирные изделия, похищенные грабителями в среду из ювелирного магазина при гостинице "Ритц". Об этом сообщило в четверг агентство AFP со ссылкой на полицию. Где было найдено награбленное, не уточняется.

ТАСС/Ruptly/Reuters

Ранее в среду полиция уже нашла часть драгоценностей - они были спрятаны грабителями в самой гостинице при их бегстве. Согласно данным телеканала BMF, стоимость украденного преступниками равна €4,5 млн. Другие СМИ называют цифру в €4 млн. Добыча преступников состояла из ювелирных изделий и дорогостоящих часов престижных марок, выполненных из драгоценных металлов и украшенных бриллиантами.

В среду вечером группа из пяти преступников совершила нападение на ювелирный магазин при гостинице "Ритц" со стороны ее служебного входа. Грабители пожарными топорами разбили витрины бутика, где были выставлены украшения. Трое из них были задержаны охраной и вызванным нарядом полиции. Двум другим удалось скрыться с добычей.

Через несколько часов после ограбления полиция обнаружила северо-восточнее Парижа сожженную автомашину, которую использовали преступники при бегстве.

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