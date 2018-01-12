В Сан-Паулу произошли беспорядки из-за повышения платы за проезд в общественном транспорте

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 января. /ТАСС/. Акция протеста против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте в бразильском городе Сан-Паулу переросла в беспорядки. Кадры столкновений между манифестантами и полицией продемонстрировал в четверг в прямом эфире телеканал Globo.

По его данным, пострадал по меньшей мере один сотрудник правоохранительных органов. Стражи порядка применили против митингующих светошумовые гранаты после того, как участники акции попытались заблокировать одну из станций метро.

Стоимость одной поездки в общественном транспорте в Сан-Паулу с 7 января повысилась с 3,8 реала до 4 реалов (с $1,18 до $1,24 ).