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СМИ: в Японии сотни пассажиров застрявшего под снегом поезда провели ночь в вагонах

Происшествия
12 января, 3:12 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 12, января. /ТАСС

Представители оператора железной дороги лишь к утру доставили людям воду и еду

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ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Несколько сотен пассажиров поезда, следовавшего в четверг из города Ниигата в Нагаоку и застрявшего в пути из-за сильного снегопада, всю ночь провели в вагонах. К утру пятницы они до сих пор остаются под снегом, сообщил телеканал NHK.

В поезде, который из-за снежных заносов встал на путях в районе города Сандзё, находились 600 человек. Состав застрял между двумя станциями, до каждой из которых около 300 метров. Пассажиры предпочли не выходить ночью на улицу в непогоду и не покидать вагоны, где работают свет, отопление и туалеты. Как передало агентство Kyodo, лишь часть пассажиров, которых встретили родные, покинули поезд, в составе остаются примерно 430 человек.

Представители оператора железной дороги компании JR East лишь к утру доставили пассажирам воду и еду. Вместе с тем поступают сообщения о том, что несколько человек пожаловались на плохое самочувствие и были госпитализированы. JR East продолжает работу по расчистке путей.

Этот поезд не единственный, застрявший из-за снегопадов в ночь на пятницу. Еще по меньшей мере три состава встали на станциях, пассажиры остаются в вагонах, однако их число неизвестно.

Сильные снегопады, обрушившиеся на западную часть Японии и побережье Японского моря, во многих местах привели к транспортному коллапсу. На острове Сикоку пассажирский поезд встал из-за упавшего на рельсы дерева, в городе Токусима на дорогах образовались серьезные пробки. Непогода нарушила и авиационное сообщение. Из-за выпавшего снега отменяются рейсы в аэропорту Кумамото на Кюсю, воздушная гавань Ниигаты полностью закрыла взлетно-посадочную полосу и отменила все рейсы.

В префектуре Ниигата и других районах на побережье Японского моря количество выпавших осадков в несколько раз превышает годовую норму. В некоторых местах выпало более метра осадков, а снежный покров вырос до 2,5 метра.

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