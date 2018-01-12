В Петербурге автомобилист избил подростка за брошенный в его иномарку снежок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Полиция в Петербурге проводит проверку информации о конфликте между автовладельцем и подростком, который попал снежком в его машину. По предварительным данным, на Октябрьской набережной ребенок попал снежком в иномарку местного жителя, автовладелец ударил его и скрылся, пострадавшего госпитализировали с травмой головы, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления МВД.

"В полицию Невского района Санкт-Петербурга из медицинского учреждения поступила информация о том, что 15-летнему подростку причинены телесные повреждения. В ходе предварительной проверки установлено в районе дома 144 по Октябрьской набережной мальчик играл со знакомыми и попал снежком в находящийся неподалеку автомобиль Volkswagen. По предварительной информации, между водителем и подростком произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил несовершеннолетнего, а затем уехал с места происшествия", - сказали в пресс-службе.

Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и травмой губы.

С начала месяца это второй подобный случай в Петербурге. На прошлой неделе двое несовершеннолетних бросили петарду в припаркованный на Стрельбищенской улице Ford Mondeo. Владелец иномарки решил проучить детей и приковал обоих наручниками к перилам в подъезде до приезда полиции.

Как сообщалось ранее, в марте прошлого года в городе Приозерск Ленинградской области двое детей играли вблизи проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Водитель внедорожника Владимир Бельский, рассерженный их поведением, сбил одного из них, затем, применив насилие, поставил мальчика на колени и удерживал в таком состоянии до приезда сотрудников полиции. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки задержать мужчину, провести полное и тщательное расследование этого преступления. Суд приговорил Бельского к 1,5 года лишения свободы условно и штрафу в 150 тыс. рублей.