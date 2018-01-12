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В Петербурге контрабандист кокаина, скрывавшийся 15 лет, осужден на 10 лет колонии

Происшествия
12 января, 14:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, января. /ТАСС

Владимир Красавчиков являлся организатором и руководителем международной преступной группы, совершавшей поставки из Эквадора в Россию кокаина в особо крупных размерах

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Кировский районный суд Петербурга спустя три года рассмотрения уголовного дела о ввозе кокаина в Россию приговорил Владимира Красавчикова, экстрадированного из Амстердама, к 10 годам колонии. Как сообщает городская объединенная пресс-служба судов, его признали виновным в неоднократном покушении на контрабанду наркотиков и к приготовлению к их незаконному сбыту.

"Кировский районный огласил приговор в отношении Владимира Красавчикова. Фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

В срок десятилетнего лишения свободы судья Юлия Романова зачла Красавчикову время его нахождения под стражей. Оперативники разыскивали его около 15 лет. В апреле 2012 года он был арестован в Нидерландах и спустя год экстрадирован в Россию. С учетом зачтения ареста, фигурант сможет просить об условно-досрочном освобождении уже через два года.

Следователи сообщали, что Красавчиков являлся организатором и руководителем международной преступной группы, совершавшей поставки из Эквадора в Россию кокаина в особо крупных размерах. Интересы Красавчикова в Нидерландах представляла группа местных адвокатов, которые добивались отказа в его выдаче. Решение об экстрадиции Красавчикова суд Амстердама принял в июле 2012 года, в ноябре Верховный суд Нидерландов утвердил это решение. В Кировский районный суд дело Красавчикова поступило в 2014 году.

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