Защита представителя "Мемориала" в Чечне подала апелляцию на решение о его аресте

ГРОЗНЫЙ, 12 января. /ТАСС/. Защита руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, взятого под стражу по делу о хранении наркотиков в крупном размере, подала апелляцию на решение суда о его аресте. Об этом ТАСС в пятницу сообщил адвокат правозащитника Петр Заикин.

"Мы подали апелляцию в Верховный суд Чечни через Шалинский суд... Рассчитываем, что ответ будет на следующей неделе", - сказал адвокат.

Он добавил, что, кроме того, обратился в управление Следственного комитета РФ по Чечне с заявлением, в котором просит возбудить уголовное дело против сотрудников полиции, которые, по его мнению, подкинули Титиеву пакет с наркотическим веществом.

"Сегодня я передал соответствующее заявление Титиева в управление СК по Чеченской Республике. Мой подзащитный просит возбудить дело и привлечь к ответственности неизвестного ему сотрудника, который подбросил к нему в машину пакет с наркосодержащим веществом... Данный сотрудник не соизволил ни представиться, ни показать удостоверение", - сказал Заикин.

Ранее "Мемориал" проинформировал, что Титиева задержали утром 9 января. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах Чечни, в ходе профилактических мероприятий сотрудниками отдела МВД России по Курчалоевскому району на автодороге Ойсхара - Курчалой - Мескер-Юрт для проверки документов был остановлен автомобиль, которым управлял Титиев. При досмотре машины в ее салоне полицейскими обнаружен пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов. Главе местного отделения правозащитного центра предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере.