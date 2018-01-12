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Следствие требует ареста водителя автобуса, въехавшего в переход на "Славянском бульваре"

Происшествия
12 января, 14:39 дата обновления: 12 января, 14:45 UTC+3

Виктору Тихонову предъявлено обвинение по двум статьям

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Водителю автобуса, въехавшего в переход на станции метро "Славянский бульвар", Виктору Тихонову предъявлено обвинение по двум статьям, следствие просит заключить его под стражу.

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Что известно о ДТП с автобусом у метро "Славянский бульвар" в Москве

"В Басманный суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Виктора Тихонова в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц") и ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сказала представитель суда.

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ДТП у станции метро "Славянский бульвар"
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