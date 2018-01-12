Следствие требует ареста водителя автобуса, въехавшего в переход на "Славянском бульваре"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Водителю автобуса, въехавшего в переход на станции метро "Славянский бульвар", Виктору Тихонову предъявлено обвинение по двум статьям, следствие просит заключить его под стражу.

"В Басманный суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Виктора Тихонова в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц") и ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сказала представитель суда.