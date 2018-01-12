Маршрутка столкнулась с грузовиком в Петербурге, пострадали 12 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Двенадцать человек, по уточненным данным, пострадали в пятницу в результате столкновения маршрутки и грузовика на Софийской улице на юге Санкт-Петербурга. Один из пострадавших вертолетом доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелизде, сообщили ТАСС в городском комитете по здравоохранению.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадали четыре человека.

"По предварительной информации, 12 пострадавших. Один из них "тяжелый", доставлен на вертолете в НИИ скорой помощи", - сказали в комитете. В главке МЧС по Петербургу сообщили, что в маршрутке в момент аварии находилось 10 человек, сейчас их осматривают медики. Водителя маршрутки пытаются деблокировать спасатели.

По сообщениям очевидцев, рядом с местом происшествия образовалась пробка. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", длина затора превышает 1 километр.

Софийская улица на юге Санкт-Петербурга проходит по трем районам города: Фрунзенского, Пушкинского и Колпинского. Она соединяет промышленные окраины города с центральной частью города. Улица идет до Колпинского шоссе. На Софийской улице есть съезды на Кольцевую автодорогу.