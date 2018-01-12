Въехавший в подземный переход у "Славянского бульвара" в Москве автобус был исправным

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Автобус, въехавший в подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар" в Москве, был исправным. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следствием были получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса. В связи с этим управлявший им водитель Виктор Тихонов задержан", - сказала она. Петренко сообщила, что водителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц"). "Сегодня следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Тихонова меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Петренко.

По данным следствия, "25 декабря 2017 года на Кутузовском проспекте Тихонов в нарушение правил дорожного движения допустил выезд транспортного средства на тротуар и не принял мер к его остановке". В результате автобус съехал вниз по ступеням лестницы подземного перехода и сбил пешеходов. Четверо погибли, 10 человек пострадали. Изначально сам водитель заявил, что у автобуса якобы отказали тормоза, поэтому он не смог остановиться.

"Следствие продолжает работу по сбору технической документации в Одинцовском филиале ГУП МО "Мострансавто", проверке технического состояния автобуса, организации работы водителей, а также сведений о проводимом с ними обучении и инструктажах", - сообщила Петренко. Также допрашиваются очевидцы, изучаются записи камер наружного наблюдения.

"Для установления технического состояния автобуса и обоснованности действий водителя назначена автотехническая судебная экспертиза", - сказала она. К исследованию технического состояния автобуса привлечены эксперты Минюста России, представители заводов-изготовителей и Мострансавто. Кроме того, проводится исследование видеорегистратора, изъятого в кабине автобуса.

"Для объективной оценки обстоятельств произошедшего следствию предстоит исследовать необходимую документацию для выяснения условий работы водителя, его профессионального уровня, возможных обращений граждан в связи с выполнением им своих обязанностей, а также общего состояния здоровья, как в момент ДТП, так и предшествующий ему период, - сообщила Петренко. - Только по результатам проведения всего комплекса следственных действий и экспертных исследований можно будет сделать окончательные выводы о причинах произошедшего и обстоятельствах, способствовавших этому преступлению".