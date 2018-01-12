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В Дагестане уничтожен тайник главаря боевиков

Происшествия
12 января, 15:20 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 12, января. /ТАСС

Схрон принадлежал уничтоженному в декабре прошлого года боевику Ильясу Шарипову

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МАХАЧКАЛА, 12 января. /ТАСС/. Схрон с боеприпасами, принадлежавший ликвидированному ранее боевику, найден и уничтожен в Дагестане, сообщил ТАСС в пятницу источник в силовых структурах республики.

"Схрон был обнаружен недалеко от села Балахани Унцукульского района Дагестана. В нем находились два гранатометных выстрела ВОГ-25, медикаменты, рация, магазин от АКМ, одежда и продукты питания. Обнаруженные вещи принадлежат уничтоженному в декабре прошлого года главарю так называемой балаханинской бандргуппы Ильясу Шарипову", - сказал собеседник агентства.

По его словам, схрон со всем содержимым был уничтожен путем подрыва.

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