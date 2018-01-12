Убивший свою жену в Подмосковье капитан полиции уволен из органов ОВД

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Капитан подмосковной полиции, который убил свою жену из ревности, уволен из органов внутренних дел. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По результатам служебной проверки сотрудник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России, задержанный по подозрению в убийстве своей супруги, уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника полиции", - сказала она.

По словам Волк, его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности. Капитан полиции с октября 2005 года по май 2016 года проходил службу в подразделениях ФСКН России, в июне 2016 года в ходе организационно-штатных мероприятий был в упрощенном порядке зачислен в штат МВД России.

В деревне Голубое Солнечногорского района 5 января было обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан муж погибшей - 38-летний сотрудник полиции.

В Главном следственном управлении СК по Московской области сообщили, что задержанному предъявлено обвинение и он арестован. "В ходе следствия установлено, что потерпевшая в июле 2017 года обращалась в органы внутренних дел в Торжокском районе Тверской области с заявлением о применении к ней насилия со стороны ее супруга", - сообщили в ГСУ.

Сейчас следствие проверяет информацию о имевшихся ранее фактах насилия в отношении своей жены и ненадлежащем рассмотрении обращений сотрудниками органов внутренних дел. Следствие направило запросы в ОМВД России по Солнечногорскому району и территориальный отдел полиции Торжокского района Тверской области для получения сведений о поступавших заявлениях и результатах их рассмотрения.