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Экс-глава авиакомпании "Грозный Авиа" пойдет под суд за невыплату зарплат

Происшествия
12 января, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Ущерб оценивается в 3 млн 259 тыс. рублей

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Уголовное дело бывшего гендиректора авиакомпании "Грозный Авиа", которого обвиняют в невыплате зарплаты сотрудникам за полгода, передано в суд, сообщила в пятницу пресс-служба Южного следственного управления на транспорте.

"Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего [бывшего] генерального директора ПАО "Авиакомпания "Грозный Авиа". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации", предполагает до трех лет лишения свободы - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, денежные средства в кассу и на расчетные счета общества поступали, однако гендиректор не выплачивал зарплату работникам с августа по декабрь 2016 года.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, фигурант дела - бывший руководитель авиакомпании Сергей Беликов.

О возбуждении уголовного дела сообщалось в сентябре 2017 года. Отмечалось, что сумма составила 3 млн 259 тыс. рублей.

Авиакомпания "Грозный Авиа" учреждена в 2007 году как компания, занимающаяся оказанием услуг в перевозке пассажиров и грузов. Компания базируется в столице Чечни городе Грозном.

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