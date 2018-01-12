Следствие просит продлить Серебренникову срок домашнего ареста до 19 апреля

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Следствие просит оставить до 19 апреля под домашним арестом художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В суд поступило ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Серебренникова до 19 апреля", - сказала Царева. Заседание назначено на 16 января.

Аналогичное ходатайство следствия в отношении еще одного фигуранта дела - главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой - суд рассмотрит 15 января.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на финансирование которого в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренников создал АНО "Седьмая студия", к работе в которой привлек своих знакомых - Юрия Итина, Алексея Малобродского, Екатерину Воронову, Нину Масляеву и других. Выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева ежегодно разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта, содержавшие заведомо недостоверные и завышенные сведения об их количестве и стоимости, в результате чего было похищено не менее 68 млн рублей.

Помимо Серебренникова и Итина, были задержаны бывший директор театра "Гоголь-центр", экс-продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский и главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, согласно показаниям которой, Серебренников является организатором преступной схемы. Продюсер Воронова объявлена в федеральный розыск и арестована заочно. В конце октября под домашний арест по этому делу была отправлена и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.