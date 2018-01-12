Бизнес-омбудсмен Титов заявил о признаках рейдерского захвата фабрики "Меньшевик"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, кандидат в президенты РФ Борис Титов заявил, что усматривает в деле бывшего директора московской кондитерской фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова, устроившего в декабре 2017 года стрельбу на предприятии, "все признаки рейдерского захвата".

"По Аверьянову. Есть все признаки рейдерского захвата с участием сотрудников различных государственных структур <...> Есть все признаки того, что это был долговременный рейдерский захват", - сказал Титов в пятницу журналистам по итогам посещения московского СИЗО, в котором содержится Аверьянов. Бизнес-омбудсмен дал понять, что не считает Аверьянова хладнокровным убийцей. "Могу сказать, что там [на фабрике] была целая пальба, не один выстрел был. Говорить о том, что это было хладнокровное убийство, вообще не приходится", - отметил Титов.

Конфликт на кондитерской фабрике на Иловайской улице в Москве произошел утром 27 декабря. По данным Главного следственного управления СК РФ по Москве, бывший собственник, находясь на территории фабрики, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия. После этого он достал оружие и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался.

Аверьянов скрылся сразу после стрельбы. Карабин "Сайга", из которого он стрелял, был обнаружен и изъят. Аверьянов был задержан полицейскими рано утром 28 декабря на территории организации, расположенной на улице Правды, ему предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В ходе допроса Аверьянов не признал вину, свои действия расценив, как самооборону.

В свою очередь ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, посетивший Аверьянова в СИЗО совместно с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей, сообщил ТАСС, что бывший директор фабрики содержится в пятиместной камере для бывших сотрудников правоохранительных органов. "Илья Аверьянов бывший офицер-пограничник погранвойск КГБ СССР, поэтому он содержится в камере с бывшими сотрудниками правоохранительных органов. У него есть проблемы со слухом и зрением, поэтому правозащитники рекомендовали администрации СИЗО выдать Аверьянову слуховой аппарат и очки", - информировал Мельников.

По его словам, администрации СИЗО также дана рекомендация обратить особое внимание на обеспечение безопасности в СИЗО Ильи Аверьянова. Мельников сообщил, что члены ОНК Москвы совместно с помощниками бизнес-омбудсмена намерены найти адвоката, который согласился бы "бесплатно, но на высоком уровне осуществлять защиту Аверьянова".