Источник: глава благотворительной организации "Центр-Низам" задержан в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 12 января. /ТАСС/. Председатель благотворительной организации "Центр-Низам" Казбек Абдурашидов задержан в Дагестане сотрудниками полиции по подозрению в разбойном нападении, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах республики.

"Абдурашидов задержан в рамках дела о разбойном нападении", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МВД Дагестана ТАСС сообщили, что житель Махачкалы был задержан по подозрению в совершении разбойного нападения, произошедшего в ноябре 2015 года в Каспийске.

"12 ноября 2015 года в городе Каспийске по улице Чернышевского произошло разбойное нападение на мужчину и членов его семьи с применением оружия неустановленного образца. Целью разбойников являлась кража крупной суммы и золотых изделий. Сотрудниками полиции на днях был задержан и доставлен в отдел полиции города Каспийска житель Махачкалы 1975 года рождения. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - рассказал представитель МВД, не уточнив фамилию и род деятельности задержанного.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в Дагестане в четверг пропал руководитель благотворительной организации Казбек Абдурашидов.