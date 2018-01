СМИ: в Дании завершили поиски в заливе, где были обнаружены останки шведской журналистки

ТАСС, 12 января. Датская полиция и военные водолазы остановили поиски в морском заливе, где ранее были обнаружены останки шведской журналистки Ким Валл, в убийстве которой подозревается датский изобретатель Петер Мадсен. Об этом газете BT заявил в пятницу замначальника полицейского управления Копенгагена Енс Мёллер Енсен.

Несмотря на то, что еще к концу ноября полиция обнаружила и подняла на поверхность все части расчлененного тела Валл, продолжались попытки найти на дне ее мобильный телефон, а также телефон главного подозреваемого. В полиции полагают, что содержащаяся в памяти устройств информация, в частности переписка Мадсена и Валл, могла помочь при определении обстоятельств гибели женщины.

Сотрудники правоохранительных органов планируют вскоре завершить расследование дела и предъявить Мадсену новые обвинения, после чего будет назначена дата суда.

Ким Валл пропала 10 августа, отправившись на морскую прогулку вместе с Мадсеном, у которого до этого взяла интервью. Они отплыли из Копенгагена на принадлежащей изобретателю подводной лодке "Наутилус", которая на следующий день затонула в бухте Кёге недалеко от датской столицы. Как говорили свидетели, а позже подтвердили эксперты, 18-метровая субмарина была затоплена специально.

Мадсен, который сразу был задержан по подозрению в убийстве Валл, категорически отрицает свою виновность, однако уже несколько раз менял показания. Первоначально он утверждал, что высадил женщину на берег, а затем, когда в море нашли ее туловище, заявил, что она погибла в результате несчастного случая, получив удар по голове металлической дверью входного люка подлодки. Вплоть до недавнего времени он отрицал, что расчленил ее тело, перед тем, как сбросить в море, а когда экспертиза не обнаружила следов травмы на голове женщины, предположил, что причиной ее смерти могло стать отравление угарным газом. Следствие считает Мадсена виновным в убийстве и на основании экспертизы останков Валл пришло к выводу, что преступление было сексуально мотивированным.

46-летний Мадсен - инженер и предприниматель. Широкую известность он получил не только как создатель трех самодельных подлодок, но и как лидер команды энтузиастов, разрабатывающих максимально дешевые в производстве космические ракеты. Ким Валл, которой было 30 лет, родилась и выросла в Швеции, однако в последние годы жила в США. Она была журналистом-фрилансером, работала с разными темами, сотрудничала с The New York Times, The Guardian, Foreign Policy и должна была написать статью о Мадсене для журнала Wired.