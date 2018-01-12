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В Мурманской области школьник умер на тренировке по самбо

Происшествия
12 января, 21:27 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 12, января. /ТАСС

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело

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МУРМАНСК, 12 января. /ТАСС/. Школьник умер в пятницу во время тренировки по самбо в Кировске Мурманской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры, все необходимые медосмотры для занятия спортом он проходил, противопоказаний выявлено не было.

"Прокуратура ведет проверку, в ходе нее будет дана оценка соблюдения требований при проведении медицинских осмотров ребенка, а также насколько быстро и качественно была оказана ему медицинская помощь", - сказали в ведомстве.

Как сообщает региональное следственное управление СКР, по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

По предварительной информации, мальчику 2009 года рождения стало плохо в время тренировки в секции по самбо, которая проходила в одной из школ. Тренер вызвал скорую помощь. Прибывшие медики проводили реанимационные мероприятия, однако ребенок скончался. Другие подробности происшествия уточняются.

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