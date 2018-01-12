Самолет АН-2 совершил незапланированную посадку в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Самолет АН-2 совершил незапланированную посадку в Оренбургской области, сообщили в пятницу в региональном ГУ МЧС России.

"Поступила информация о незапланированной посадке самолета АН-2 на территории Северного района Оренбургской области в районе населенного пункта Курская Васильевка", - говорится в сообщении.

На место направлена оперативная группа отдельного поста пожарно-спасательного гарнизона. По оперативной информации, жертв и разрушений на земле нет, погибших и пострадавших нет.

О причинах инцидента и количестве человек на борту самолета пока не сообщается.