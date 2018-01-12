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СК проверяет версию рейдерского захвата фабрики "Меньшевик" в Москве

Происшествия
12 января, 21:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Представитель ведомства заявила, что бывший владелец предприятия, устроивший стрельбу, в ходе допроса пояснил, что группа лиц на протяжении длительного времени пытается незаконно завладеть фабрикой

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Следователи проверяют версию о рейдерском захвате фабрики "Меньшевик" в Москве. Как сообщила в пятницу старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, бывший владелец предприятия, устроивший стрельбу, в ходе допроса пояснил, что определенная группа лиц на протяжении длительного времени пытается незаконно завладеть принадлежащей ему фабрикой.

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"В целях своей защиты в рабочем кабинете он хранил оружие. В ходе конфликтной ситуации он случайно выстрелил при попытке отобрать у него имеющееся при нем оружие. Следователями проверяются все версии произошедшего, в том числе версия обвиняемого о рейдерском захвате принадлежащего ему предприятия", - сообщила она.

Утром 27 декабря 2017 года 49-летний бывший владелец фабрики "Меньшевик" выстрелил несколько раз и ранил охранника, который от полученного ранения скончался. "Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Иванова.

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