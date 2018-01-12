Семь человек госпитализированы после взрыва бытового газа в жилом доме в Омске

ОМСК, 12 января. /ТАСС/. Семь человек, включая четырех детей, госпитализированы в тяжелом состоянии с ожогами и различными травмами после взрыва бытового газа и пожара в жилом доме в Омске. Около 170 человек были эвакуированы, однако после ликвидации возгорания жители трех из четырех подъездов смогли вернуться в свои квартиры. Жители пострадавшего от взрыва подъезда - а это около 40 человек - размещены в пункте временного размещения в гостинице "Иртыш". В субботу утром с помощью диагностического комплекса "Струна" начнется обследование дома, которое позволит оценить его состояние после взрыва, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС.

Взрыв газа

Взрыв бытового газа в квартире на втором этаже пятиэтажного 4-подъездного жилого дома на улице 5-я Кордная произошел в 20:20 местного времени (17:20 мск). Открытое горение было ликвидировано в 21:11 (18:11 мск). От взрыва в квартире обрушилась стена, ведущая в соседний подъезд, были выбиты окна и разрушен балкон. Часть вещей были выброшены взрывной волной на улицу.

Всего в результате инцидента пострадали три квартиры. В ликвидации последствий ЧС были задействованы более 200 человек, включая 171 сотрудника МЧС, и 25 единиц техники. Дом 1960 года постройки газифицирован. По данным городской администрации, он не признан аварийным.

Версии случившегося

По словам мэра Омска Оксаны Фадиной, газовая плита на кухне квартиры, где произошел хлопок, осталась неповрежденной, а причиной взрыва мог стать газовый баллон, остатки которого были найдены в соседней комнате. Специалисты "Омскгоргаза" на месте происшествия в беседе с корреспондентом ТАСС предположили, что система газоснабжения дома не является причиной взрыва. Они рассказали со ссылкой на пострадавших жильцов квартиры, что запаха газа в квартире не было.

Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по Омской области Андрей Андреев сообщил журналистам, что, по предположению соседей, хозяин квартиры, где прозвучал взрыв, собирался ехать на следующий день на рыбалку и принес в квартиру баллон с бытовым газом, который и взорвался после нагрева.

Дальнейшие действия

"В субботу утром пройдет заседание штаба ЧС, на котором будет принято решение о дальнейших действиях. Четвертый подъезд в настоящий момент не пригоден для проживания, его восстановление будет осуществляться за счет резервного фонда города", - рассказала Фадина. В непострадавших подъездах уже восстановлено электроснабжение и подача тепла, газ будет подан в субботу утром после проведения всех проверок.

По факту взрыва следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Областная прокуратура начала проверку законности действий уполномоченных лиц, осуществляющих газоснабжение указанного дома.