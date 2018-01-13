Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Судно "Янтарь" из РФ обследовало еще несколько объектов в зоне поиска подлодки San Juan

Происшествия
13 января, 0:30 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 13, января. /ТАСС

Помимо российского корабля, на месте работает корвет ВМС Аргентины Spiro

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 января. /ТАСС/. Российское океанографическое судно "Янтарь" обследовало несколько объектов, обнаруженных в зоне поиска аргентинской подводной лодки San Juan.

Смотрите также
Флаг Аргентины с изображением подводной лодки на заборе военной базы Мар-дель-Плата

Что случилось с аргентинской подлодкой San Juan

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ВМС южноамериканской республики.

По ее словам, все изученные неровности дна "были исключены, поскольку они не связаны с субмариной". Пресс-служба также опубликовала фотографии трех объектов, которые располагались на глубине от 803 до 900 метров. Согласно подписям на снимках, речь идет о камне и "возвышениях с кораллами".

Помимо "Янтаря", прибывшего в зону поиска подлодки 5 декабря, на месте работает корвет ВМС Аргентины Spiro. Как отметила пресс-служба, аргентинское судно Islas Malvinas, на борту которого находится российский телеуправляемый подводный аппарат "Пантера плюс", в настоящее время готовится к отплытию с военно-морской базы в городе Ушуая, чтобы вернуться в зону операции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Поиски пропавшей аргентинской подлодки
Страны
Россия Аргентина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: с 95 млн рублей экс-главы "Почты России" сняли арест
2
Эксперты: частая потребность в сне посреди дня свидетельствует о нездоровье
3
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков в Сирии
4
Временному поверенному Швеции заявлен протест из-за ситуации с посольством РФ
5
США не исключают применение ядерного оружия в ответ на неядерное нападение
6
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
7
США намерены принять меры против Ирана в ООН без пересмотра условий ядерной сделки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама