Судно "Янтарь" из РФ обследовало еще несколько объектов в зоне поиска подлодки San Juan

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 января. /ТАСС/. Российское океанографическое судно "Янтарь" обследовало несколько объектов, обнаруженных в зоне поиска аргентинской подводной лодки San Juan.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ВМС южноамериканской республики.

По ее словам, все изученные неровности дна "были исключены, поскольку они не связаны с субмариной". Пресс-служба также опубликовала фотографии трех объектов, которые располагались на глубине от 803 до 900 метров. Согласно подписям на снимках, речь идет о камне и "возвышениях с кораллами".

Помимо "Янтаря", прибывшего в зону поиска подлодки 5 декабря, на месте работает корвет ВМС Аргентины Spiro. Как отметила пресс-служба, аргентинское судно Islas Malvinas, на борту которого находится российский телеуправляемый подводный аппарат "Пантера плюс", в настоящее время готовится к отплытию с военно-морской базы в городе Ушуая, чтобы вернуться в зону операции.