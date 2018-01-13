Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

ЧИТА, 13 января. /ТАСС/. ДТП на федеральной трассе в Забайкальском крае, жертвами которого стали пять человек, в том числе 10-летний ребенок, произошло по вине водителя автомобиля Toyota Mark II, выехавшего на встречную полосу, сообщила в субботу пресс-служба регионального УМВД.

"Авария произошла в пятницу в 23:00 местного времени (17:00 мск) на федеральной автодороге Чита - Забайкальск - граница с КНР в трех километрах от села Харанор. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Toyota Mark при обгоне большегрузной автомашины выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом SsangYong Istana", - сказали в пресс-службе.

В результате аварии на месте погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса - жители поселка Могойтуй. Водитель Toyota и 33-летний пассажир микроавтобуса госпитализированы в тяжелом состоянии. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, среди погибших - 10-летний ребенок.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.