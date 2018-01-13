В Калифорнии число погибших из-за оползней и наводнений выросло до 18

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Число жертв наводнений и оползней в южной части американского штата Калифорния выросло до 18 человек. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на шерифа округа Санта-Барбара Билла Брауна.

Ранее говорилось, что стихийные бедствия унесли жизни 17 человек, пострадали почти 30 человек. В пятницу сотрудники спасательных служб обнаружили тело еще одного человека, погибшего из-за оползня - 87 летнего мужчины.

Согласно подсчетам властей, уничтожены были около 60 домов, повреждены - почти 450. С понедельника в южной Калифорнии шли ливни, в нескольких районах штата была объявлена эвакуация жителей. Некоторые из них отказались покидать свои дома.