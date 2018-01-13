Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Калифорнии число погибших из-за оползней и наводнений выросло до 18

Происшествия
13 января, 3:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, января. /ТАСС

Спасатели обнаружили тело 87-летнего мужчины

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Число жертв наводнений и оползней в южной части американского штата Калифорния выросло до 18 человек. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на шерифа округа Санта-Барбара Билла Брауна.

Ранее говорилось, что стихийные бедствия унесли жизни 17 человек, пострадали почти 30 человек. В пятницу сотрудники спасательных служб обнаружили тело еще одного человека, погибшего из-за оползня - 87 летнего мужчины.

Согласно подсчетам властей, уничтожены были около 60 домов, повреждены - почти 450. С понедельника в южной Калифорнии шли ливни, в нескольких районах штата была объявлена эвакуация жителей. Некоторые из них отказались покидать свои дома.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: с 95 млн рублей экс-главы "Почты России" сняли арест
2
Эксперты: частая потребность в сне посреди дня свидетельствует о нездоровье
3
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков в Сирии
4
Временному поверенному Швеции заявлен протест из-за ситуации с посольством РФ
5
США не исключают применение ядерного оружия в ответ на неядерное нападение
6
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
7
США намерены принять меры против Ирана в ООН без пересмотра условий ядерной сделки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама