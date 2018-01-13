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В Чехове поезд насмерть сбил подростка, который шел по железнодорожным путям

Происшествия
13 января, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Несовершеннолетний отошел, чтобы пропустить состав, но был задет поездом, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округ

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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Поезд насмерть сбил подростка, который шел вдоль железнодорожных путей в Чехове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"Сегодня утром поезд сообщением Тула - Москва сбил подростка, который шел вдоль путей. Несовершеннолетний отошел, чтобы пропустить состав, но был задет поездом, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью", - сказал собеседник агентства, добавив, что ЧП произошло на станции Чехов Московской области.

По его словам, сейчас полицейские устанавливают все причины произошедшего, по данному факту проводится проверка.

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