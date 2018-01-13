Около 60 тыс. человек в Дагестане остались без электричества из-за аварии

МАХАЧКАЛА, 13 января. /ТАСС/. Около 60 тыс. человек в горах Дагестана остались без электроснабжения, ведутся аварийно-восстановительные работы. Об этом в субботу сообщил ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго России.

"13 января в 12:31 мск отключилась высоковольтная линия Хунзах - Шамильское - Анцух <...> Без электроснабжения остались около 60 тыс. человек", - уточняется в материалах центра.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь АО "Дагестанская сетевая компания" Александра Дудченко, высоковольтная линия Хунзах - Шамильское отключилась из-за неблагоприятных погодных условий, без электроснабжения остались потребители в Шамильском, Тляратинском и Цумадинском районах.

"Социально значимых объектов в зоне отключения нет. Попытка автоматического подключения не увенчалась успехом. Запитать по резервной схеме не представляется возможным в связи с тем, что линия Хунзах - Шамильское тупиковая", - уточнила Дудченко.

По ее словам, ремонтная бригада выехала к месту обрыва.