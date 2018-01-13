Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 60 тыс. человек в Дагестане остались без электричества из-за аварии

Происшествия
13 января, 14:50 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 13, января. /ТАСС

Сообщается об отключении высоковольтной линии Хунзах - Шамильское - Анцух из-за неблагоприятных погодных условий

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 13 января. /ТАСС/. Около 60 тыс. человек в горах Дагестана остались без электроснабжения, ведутся аварийно-восстановительные работы. Об этом в субботу сообщил ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго России.

"13 января в 12:31 мск отключилась высоковольтная линия Хунзах - Шамильское - Анцух <...> Без электроснабжения остались около 60 тыс. человек", - уточняется в материалах центра.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь АО "Дагестанская сетевая компания" Александра Дудченко, высоковольтная линия Хунзах - Шамильское отключилась из-за неблагоприятных погодных условий, без электроснабжения остались потребители в Шамильском, Тляратинском и Цумадинском районах.

"Социально значимых объектов в зоне отключения нет. Попытка автоматического подключения не увенчалась успехом. Запитать по резервной схеме не представляется возможным в связи с тем, что линия Хунзах - Шамильское тупиковая", - уточнила Дудченко.

По ее словам, ремонтная бригада выехала к месту обрыва.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дагестан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сторонник КПРФ скончался во время встречи с кандидатом в президенты РФ Грудининым
2
История старого Нового года в России
3
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
4
Захарова: возможность содержания допинга в вакцине для спортсменов США нужно изучить
5
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков в Сирии
6
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
7
Эксперты: частая потребность в сне посреди дня свидетельствует о нездоровье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама