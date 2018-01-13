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Полиция Петербурга возбудила дело по факту ДТП с маршруткой с 12 пострадавшими

Происшествия
13 января, 15:13 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, января. /ТАСС

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с маршрутным такси, произошедшего в пятницу на юге Санкт-Петербурга. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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"По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - говорится в сообщении.

Накануне маршрутное такси номер 293А столкнулось с фурой. По данным комитета по благоустройству, асфальт в районе ДТП не был мокрым. "На момент ДТП асфальт на Софийской улице был сухим", - сообщили в комитете.

По предварительной информации ГИБДД, ДТП могло произойти по вине водителя маршрутки, который мог неправильно выбрать скоростной режим при прохождении перекрестка Софийской улицы и Колпинского шоссе.

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