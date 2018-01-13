Число отравившихся в кафе в Улан-Удэ возросло до 82 человек

УЛАН-УДЭ, 13 января. /ТАСС/. Число отравившихся в кафе "ШулэнДо" в Улан-Удэ достигло 82, из них 55 госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе МВД по Бурятии.

"По последним данным, за медпомощью из-за отравления обратились 82 человека, из них госпитализированы 55, в том числе девять несовершеннолетних", - сообщили в пресс-службе.

Заболевшие, которым оказывается медпомощь, находятся в Республиканской клинической инфекционной больнице. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

О массовом отравлении в столице Бурятии стало известно накануне. Все пострадавшие посещали кафе "ШулэнДо" по ул. Коммунистической, 22 в период с 8 по 11 января 2018 года.

Работа заведения приостановлена, специалисты регионального управления Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 статьи 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей").