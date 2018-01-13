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СМИ: египетские ВМС застрелили у границы с сектором Газа палестинского рыбака

Происшествия
13 января, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Египетская сторона не прокомментировала инцидент

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ТАСС, 13 января. Палестинский рыбак убит огнем с патрульных катеров египетских ВМС у границы с сектором Газа. Об этом передает в субботу новостной портал Samaa.

Инцидент произошел в пятницу вечером. 33-летний рыбак Абдалла Рамадан вышел на промысел в море вблизи палестинской части города Рафаха на юге прибрежного анклава. В результате обстрела он получил ранение в грудь, был доставлен в больницу сектора, где скончался в субботу утром.

Египетская сторона никак не комментирует произошедшее. Не исключено, что палестинец мог выйти за пределы промысловой зоны и случайно нарушить морскую границу в темное время суток.

Палестинские рыбаки неоднократно подвергались атакам израильских патрульных кораблей, осуществляющих морскую блокаду Газы с сентября 2007 года и мониторинг установленной еврейским государством промысловой зоны у побережья сектора в Средиземном море, где разрешено рыболовство. Несколько раз в аналогичные инциденты в прошлом были вовлечены и египетские ВМС. Последний подобный случай, в результате которого также погиб рыбак из анклава, произошел в 2015 году.

Египетская армия еще несколько лет назад с целью пресечения контрабанды оружия и просачивания боевиков значительно усилила охрану приграничных с Газой районов, соприкасающихся с северной частью Синайского полуострова. Этот регион долгое время остается одной из наиболее горячих точек на карте Египта, где практически ежедневно боевиками совершаются атаки на расположения армии и полиции. В рамках мер по охране границы на территории Египта была создана километровая буферная зона, а на постоянное дежурство в Средиземном море поставлены несколько кораблей береговой охраны ВМС страны.

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