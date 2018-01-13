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Подозреваемый в убийстве одного из лидеров казачьего движения в ХМАО задержан в Кургане

Происшествия
13 января, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Следователь СК обратится в суд "с ходатайством о заключении задержанного под стражу"

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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Кургане подозреваемого в убийстве одного из лидеров казачьего движения в ХМАО, сообщили в субботу в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Задержать подозреваемого по горячим следам не удалось - после совершения преступления он покинул территорию округа. 13 января 2018 года местонахождение было установлено. Благодаря грамотно проведенным оперативно розыскным мероприятиям подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска в Кургане. Следователь СК РФ обратится в суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах об убийстве Александра Лаврова. По данным атамана некоммерческой организации Обь-Иртышского казачьего общества Геннадия Клушина, Лавров был начальником штаба станичного казачьего общества.

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