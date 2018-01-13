Около 120 канистр с опасными химикатами обнаружено на незаконной свалке в Туле

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Несанкционированная свалка химикатов обнаружена на территории городского округа Тула. По предварительным данным, найдено около 120 канистр с кислотой и мешки с гальваническим шламом, однако угрозы для населения химикаты не представляют, сообщили в субботу в ГУ МЧС по Тульской области.

"На месте свалки обнаружено около 120 канистр с жидкостью, возможно это серная или соляная кислота. Кроме того, обнаружены мешки с твердыми отходами, похожими на гальванический шлам. В настоящее время идет работа по вывозу отходов, угрозы населению нет", - уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Свалка была обнаружена в районе поселка Новомедвенский городского округа Тула.

Отмечается, что для уточнения обстановки и координации действий в район обнаружения была направлена оперативная группа Тульского пожарно-спасательного гарнизона, химико- радиометрическая лаборатория Главного управления МЧС России по Тульской области, представители администрации Тулы и Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.