Шесть человек пострадали в результате ДТП в ХМАО

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Шесть человек, включая ребенка, получили травмы в ДТП, которое произошло в субботу на дороге Сургут - Когалым в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сегодня около 11:00 часов по местному времени на 47-м км автодороги Сургут - Когалым произошло ДТП: столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ и Nissan. В результате аварии травмированы шесть человек, в том числе ребенок 2013 года рождения. Сейчас все пострадавшие доставлены в больницу Сургута", - сказал собеседник агентства. О состоянии пострадавших не сообщается.