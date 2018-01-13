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Шесть человек пострадали в результате ДТП в ХМАО

Происшествия
13 января, 18:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Одним из пострадавших является ребенок 2013 года рождения

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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Шесть человек, включая ребенка, получили травмы в ДТП, которое произошло в субботу на дороге Сургут - Когалым в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сегодня около 11:00 часов по местному времени на 47-м км автодороги Сургут - Когалым произошло ДТП: столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ и Nissan. В результате аварии травмированы шесть человек, в том числе ребенок 2013 года рождения. Сейчас все пострадавшие доставлены в больницу Сургута", - сказал собеседник агентства. О состоянии пострадавших не сообщается.

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