Восстановлено прерванное из-за аварии энергоснабжение горных районов Дагестана

МАХАЧКАЛА, 13 января. /ТАСС/. Энергоснабжение горных районов Дагестана, которое было прервано в субботу из-за аварии, вызванной непогодой, полностью восстановлено. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь АО "Дагестанская сетевая компания" Александра Дудченко.

"Благодаря слаженным, оперативным и высокопрофессиональным действиям специалистов Гергебильских и Хунзахских электросетей в кратчайшие сроки полностью восстановлено ранее нарушенное электроснабжение Тляратинского, Цунтинского и Шамильского районов. Все потребители запитаны", - сказала собеседница агентства.

Как сообщал ТАСС ранее, около 60 тыс. человек 13 января попали в зону отключения электроэнергии в горах Дагестана, где непогода привела к авариям на сетях. В зону отключения попали потребители Тляратинского, Цунтинского и Шамильского районов. Социально значимых объектов в зоне отключения не было.