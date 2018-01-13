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Восстановлено прерванное из-за аварии энергоснабжение горных районов Дагестана

Происшествия
13 января, 18:34 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 13, января. /ТАСС

В зону отключения электроэнергии попали около 60 тыс. человек

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МАХАЧКАЛА, 13 января. /ТАСС/. Энергоснабжение горных районов Дагестана, которое было прервано в субботу из-за аварии, вызванной непогодой, полностью восстановлено. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь АО "Дагестанская сетевая компания" Александра Дудченко.

"Благодаря слаженным, оперативным и высокопрофессиональным действиям специалистов Гергебильских и Хунзахских электросетей в кратчайшие сроки полностью восстановлено ранее нарушенное электроснабжение Тляратинского, Цунтинского и Шамильского районов. Все потребители запитаны", - сказала собеседница агентства.

Как сообщал ТАСС ранее, около 60 тыс. человек 13 января попали в зону отключения электроэнергии в горах Дагестана, где непогода привела к авариям на сетях. В зону отключения попали потребители Тляратинского, Цунтинского и Шамильского районов. Социально значимых объектов в зоне отключения не было.

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