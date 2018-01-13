Власти заявили об отсутствии опасности обрушения дома в Омске, где взорвался газ

ОМСК, 13 января. /ТАСС/. Опасность обрушения многоквартирного дома в Омске, где 12 января взорвался газовый баллон, отсутствует, сообщила в субботу пресс-служба правительства области. Но жильцы пострадавшего от взрыва подъезда смогут вернуться домой не раньше, чем через три дня.

"Представители МЧС доложили главе региона Александру Буркову, что опасности обрушения дома нет. Однако решение о заселении жильцов в свои квартиры будет принято только по результатам проведенной экспертизы, на полную расшифровку которой уйдет минимум три дня", - говорится в сообщении.

В субботу дом был обследован программно-аппаратным комплексом "Струна". "Сейчас полученная информация отправляется в Москву, где будет расшифрована. И уже независимые эксперты будут давать заключение. Для нас это важно, так как без такого заключения мы не будем принимать решения о заселении людей в этот дом", - цитирует пресс- служба Буркова.

Врио губернатора отметил, что уже создана рабочая группа, которой предстоит определить размер компенсаций пострадавшим от взрыва. "Сейчас принято решение допустить специалистов управляющей компании для восстановления в подъезде и в квартирах электрической сети и отопления, чтобы не разморозить квартиры. Все будет восстановлено в течение дня, - заявил Бурков. - Дом будет восстановлен за счет средств городского бюджета. Подрядчик определен - это компания с опытом строительства домов как раз этой серии, поэтому с восстановлением проблем не будет".

Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в пятиэтажном четырехподъездном доме в Омске в пятницу вечером. От взрыва в квартире на втором этаже обрушилась стена, ведущая в соседний подъезд, были выбиты окна, разрушен балкон. В результате инцидента с ожогами и травмами госпитализированы семь человек, включая четырех детей.