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Власти заявили об отсутствии опасности обрушения дома в Омске, где взорвался газ

Происшествия
13 января, 19:11 UTC+3 ОМСК ОМСК 13, января. /ТАСС

Врио губернатора региона сообщил о создании рабочей группы, которая определит размер компенсаций пострадавшим от взрыва

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ОМСК, 13 января. /ТАСС/. Опасность обрушения многоквартирного дома в Омске, где 12 января взорвался газовый баллон, отсутствует, сообщила в субботу пресс-служба правительства области. Но жильцы пострадавшего от взрыва подъезда смогут вернуться домой не раньше, чем через три дня.

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"Представители МЧС доложили главе региона Александру Буркову, что опасности обрушения дома нет. Однако решение о заселении жильцов в свои квартиры будет принято только по результатам проведенной экспертизы, на полную расшифровку которой уйдет минимум три дня", - говорится в сообщении.

В субботу дом был обследован программно-аппаратным комплексом "Струна". "Сейчас полученная информация отправляется в Москву, где будет расшифрована. И уже независимые эксперты будут давать заключение. Для нас это важно, так как без такого заключения мы не будем принимать решения о заселении людей в этот дом", - цитирует пресс- служба Буркова.

Врио губернатора отметил, что уже создана рабочая группа, которой предстоит определить размер компенсаций пострадавшим от взрыва. "Сейчас принято решение допустить специалистов управляющей компании для восстановления в подъезде и в квартирах электрической сети и отопления, чтобы не разморозить квартиры. Все будет восстановлено в течение дня, - заявил Бурков. - Дом будет восстановлен за счет средств городского бюджета. Подрядчик определен - это компания с опытом строительства домов как раз этой серии, поэтому с восстановлением проблем не будет".

Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в пятиэтажном четырехподъездном доме в Омске в пятницу вечером. От взрыва в квартире на втором этаже обрушилась стена, ведущая в соседний подъезд, были выбиты окна, разрушен балкон. В результате инцидента с ожогами и травмами госпитализированы семь человек, включая четырех детей.

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