Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число госпитализированных из-за пищевой инфекции детей в Подмосковье выросло до 31

Происшествия
13 января, 20:04 дата обновления: 13 января, 23:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Пострадавшие направлены в Люберецкую городскую больницу №2 и в Люберецкий центр материнства и детства

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Число госпитализированных из-за симптомов пищевой токсикоинфекции учеников Кадетской школы в Люберцах увеличилось до 31. Об этом ТАСС сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в субботу.

Смотрите также

Ученики кадетской школы из-за отравления частично будут обучаться дистанционно

СК начал проверку по факту отравления детей в кадетской школе в Подмосковье

Роспотребнадзор проверит два предприятия питания в связи с отравлением детей в Подмосковье

Прокуратура проводит проверку в связи с отравлением детей в Люберцах

"По данным на 22:00 [госпитализированы], 31 ребенок и трое взрослых", - сказал он. Ранее сообщалось о 29 госпитализированных детях. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий уточнил, что госпитализация идет в Раменский район, Люберецкую городскую больницу №2 и в Люберецкий центр материнства и детства. 

Пострадавшим ученикам от восьми до 16 лет, они из разных классов, сообщили ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. Клинические проявления интоксикации у детей начали появляться в ночь на 13 января.

Сейчас идет проверка двух подмосковных предприятий, которые обеспечивали школу питанием с начала занятий в 2018 году. Кроме того, доследственную проверку начало Главное управление Следственного комитета по Московской области. Пищевой блок в Кадетской школе закрыт из-за происшествия, поэтому дети с понедельника будут частично учиться дистанционно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
История старого Нового года в России
2
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
3
Сторонник КПРФ скончался во время встречи с кандидатом в президенты РФ Грудининым
4
Эксперты: частая потребность в сне посреди дня свидетельствует о нездоровье
5
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что в выборы в США вмешивались американские спецслужбы, а не РФ
6
СМИ: Турция после призыва Эрдогана к курдам перебросила технику к границе с Сирией
7
Де Мистура выразил соболезнования в связи со смертью в Дамаске сирийского переговорщика
Темы дня
Новости партнеров
Реклама