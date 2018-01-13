Число госпитализированных из-за пищевой инфекции детей в Подмосковье выросло до 31

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Число госпитализированных из-за симптомов пищевой токсикоинфекции учеников Кадетской школы в Люберцах увеличилось до 31. Об этом ТАСС сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в субботу.

"По данным на 22:00 [госпитализированы], 31 ребенок и трое взрослых", - сказал он. Ранее сообщалось о 29 госпитализированных детях. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий уточнил, что госпитализация идет в Раменский район, Люберецкую городскую больницу №2 и в Люберецкий центр материнства и детства.

Пострадавшим ученикам от восьми до 16 лет, они из разных классов, сообщили ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. Клинические проявления интоксикации у детей начали появляться в ночь на 13 января.

Сейчас идет проверка двух подмосковных предприятий, которые обеспечивали школу питанием с начала занятий в 2018 году. Кроме того, доследственную проверку начало Главное управление Следственного комитета по Московской области. Пищевой блок в Кадетской школе закрыт из-за происшествия, поэтому дети с понедельника будут частично учиться дистанционно.