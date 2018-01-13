Хлопок из-за самодельного водонагревателя разрушил стену в жилом доме в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Неисправность самодельного водонагревателя в одной из квартир жилого дома в городе Подпорожье на северо-востоке Ленинградской области привела к разрушению межкомнатной перегородки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В пятиэтажном жилом доме по адресу: г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 13, на втором этаже в квартире произошел сильный хлопок, вызванный разрушением самодельного водонагревателя. По прибытию подразделений на место происшествия было установлено, [что] в результате хлопка была разрушена межкомнатная перегородка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозы возгорания или дальнейшего обрушения нет. Информация о пострадавших не выступала.