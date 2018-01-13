Пострадавших при пожаре в Дагестане детей перевезут в Нижний Новгород

МАХАЧКАЛА, 13 января. /ТАСС/. Оба мальчика, пострадавшие при пожаре в селе Сулевкент в Дагестане, будут перевезены в детский ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС сообщил в субботу главный врач Республиканской клинической больницы (РКБ) Дагестана, где находятся пострадавшие дети, Ибрагим Магомедов.

"Состояние пострадавших при пожаре в селе Сулевкент двоих детей, которые находятся в ожоговом центре РКБ, стабильно тяжелое. С момента поступления они получают всю необходимую помощь в полном объеме. По решению консилиума врачей совместно с врачами федерального детского ожогового центра и главного детского комбустиолога России их спецбортом МЧС РФ планируется перевезти в детский ожоговый центр в Нижнем Новгороде", - сказал Магомедов.

Как сообщалось ранее, 9 января при пожаре в придорожном кафе в селе Сулевкент Хасавюртовского района погиб трехлетний ребенок, еще двое мальчиков - пяти и десяти лет - в тяжелом состоянии были госпитализированы в РКБ в Махачкале. По факту пожара проводится доследственная проверка.