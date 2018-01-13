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Два человека погибли в Подмосковье при попытке разобрать боевую гранату

Происшествия
13 января, 21:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия

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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Два человека в субботу погибли при взрыве в жилом доме в подмосковном Подольске, пытаясь разобрать боевую гранату. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Евгения Кирюшина.

"13 января 2018 года в результате взрыва гранаты в одной из квартир в городе Подольске погибли два человека - женщина - хозяйка квартиры со своим сожителем. Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, нашли накануне боевую гранату, которую решили разобрать", - сказала Кирюшина.

По факту происшествия возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия. На месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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