Два человека погибли в Подмосковье при попытке разобрать боевую гранату

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Два человека в субботу погибли при взрыве в жилом доме в подмосковном Подольске, пытаясь разобрать боевую гранату. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Евгения Кирюшина.

"13 января 2018 года в результате взрыва гранаты в одной из квартир в городе Подольске погибли два человека - женщина - хозяйка квартиры со своим сожителем. Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, нашли накануне боевую гранату, которую решили разобрать", - сказала Кирюшина.

По факту происшествия возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия. На месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.