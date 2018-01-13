Полиция проверяет данные о вымогательстве скидочных карт у владельца ресторана "Мясо&Рыба"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Московская полиция проверяет информацию о вымогательстве полицейскими скидочных карт у администрации ресторана "Мясо&Рыба" в столичном торговом центре "Кунцево Плаза".

"По факту публикаций, размещенных в некоторых СМИ, о том, что сотрудники полиции якобы вымогали скидочные карты у администрации кафе, из которого были доставлены иностранные граждане по подозрению в нарушении миграционного законодательства, проводится проверка", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что полиция пришла с проверкой в ресторан "Мясо&Рыба" и после того, как собрались увезти почти 20 сотрудников ресторана в отдел полиции, предложили руководителю отдела кадров отпустить их без проверок взамен на три 50-процентные скидочные карты.

Как пояснили в пресс-службе, 12 января в полицию поступило сообщение о том, что в торговом центре на Ярцевской улице в заведениях общественного питания работают нелегальные мигранты. "В ходе проверки по подозрению в совершении административного правонарушения выявлено и доставлено 19 граждан иностранных государств, осуществляющих деятельность в четырех различных учреждениях питания торгового центра. Все доставленные граждане были проверены по базе данных", - сообщили в ГУ МВД.

Семеро из доставленных не поставлены на миграционный учет, в отношении них возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ".