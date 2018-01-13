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Два человека погибли в ДТП в Татарстане

Происшествия
13 января, 22:21 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 13, января. /ТАСС

Еще двое доставлены в больницу

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КАЗАНЬ, 13 января. /ТАСС/. Два человека погибли, двое попали в больницу в результате произошедшего в субботу столкновения автомобилей близ города Лениногорск в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

"13 января 2018 года около 20:20 мск на четвертом километре автодороги Лениногорск - Карабаш автомобиль МАN выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем УАЗ, перевозившим вахтовиков-нефтяников. По предварительным данным, в результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля УАЗ. Еще два пассажира с различными травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, второй - в состоянии средней степени тяжести.

По данным МВД, MAN зарегистрирован в Орловской области.

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